В Ростове двухлетний ребенок застрял головой в сиденье для унитаза
В Ростове маленькая девочка застряла головой в сиденье для унитаза. Инцидент случился 7 февраля на Западном.
В тот день двухлетний ребенок играл дома на улице Портовой. Стоило родителям отвлечься, как малышка добралась до детского сиденья для унитаза. Она надевала его на голову и снимала. Необычное развлечение длилось до тех пор, пока девочка не смогла выбраться из сиденья.
Взрослые пытались снять пластиковое устройство, но самостоятельно помочь дочке не удалось. Тогда родители вызвали спасателей.
По информации городского ГО и ЧС, специалисты освободили голову крохи с помощью специальных инструментов. К счастью, медицинская помощь девочке не понадобилась: ребенок был цел и невредим.