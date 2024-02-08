В Ростове двухлетний ребенок застрял головой в сиденье для унитаза

Фото: ГО и ЧС Ростова.

В Ростове маленькая девочка застряла головой в сиденье для унитаза. Инцидент случился 7 февраля на Западном.В тот день двухлетний ребенок играл дома на улице Портовой. Стоило родителям отвлечься, как малышка добралась до детского сиденья для унитаза. Она надевала его на голову и снимала. Необычное развлечение длилось до тех пор, пока девочка не смогла выбраться из сиденья.Взрослые пытались снять пластиковое устройство, но самостоятельно помочь дочке не удалось. Тогда родители вызвали спасателей.По информации городского ГО и ЧС, специалисты освободили голову крохи с помощью специальных инструментов. К счастью, медицинская помощь девочке не понадобилась: ребенок был цел и невредим.