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В Ростове двое парней на мотоцикле пострадали в аварии с легковушкой

В Ростове двое парней на мотоцикле пострадали в аварии с легковушкой
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» не уступил дорогу мотоциклисту. За рулем «Лады» находился 55-летний мужчина. Он двигался по проспекту Коммунистическому и в районе дома № 27 свернул во двор. В это время мотоцикл, которым управляли 22-летний водитель и его 21-летний пассажир, ехал навстречу автомобилю.

В результате столкновения пострадали оба участника ДТП. Подробности происшествия уточняются.
Фото: УГИБДД по РО
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