В Ростове тепловики переведены в режим повышенной готовности из-за аварий
В Ростове-на-Дону бригады тепловиков перевели в режим повышенной готовности из-за аварий. Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.
В центре города специалисты проводят испытания тепловых сетей. Поэтому возможны течи, размытие грунта, или дорожного покрытия. Различные коммунальные аварии могут возникнуть в границах улиц: Большая Садовая, Береговая, Социалистическая, Темерницкая, Обороны, Шаумяна, Соколова, Серафимовича.
Все необходимые работы специалисты должны завершить 28 июня до конца дня. Их проводят, чтобы обеспечить жителей теплом в зимний период.