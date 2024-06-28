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В Ростове тепловики переведены в режим повышенной готовности из-за аварий

В Ростове тепловики переведены в режим повышенной готовности из-за аварий
В Ростове-на-Дону бригады тепловиков перевели в режим повышенной готовности из-за аварий. Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.

В центре города специалисты проводят испытания тепловых сетей. Поэтому возможны течи, размытие грунта, или дорожного покрытия. Различные коммунальные аварии могут возникнуть в границах улиц: Большая Садовая, Береговая, Социалистическая, Темерницкая, Обороны, Шаумяна, Соколова, Серафимовича.

Все необходимые работы специалисты должны завершить 28 июня до конца дня. Их проводят, чтобы обеспечить жителей теплом в зимний период.
Фото: Rostov.ru
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