В Ростове депутат гордумы Сергей Заревский и двое его коллег заболели коронавирусом
У трех депутатов гордумы донской столицы седьмого созыва выявили COVID-19. Об этом 20 октября сообщила председатель городской Думы Зинаида Неярохина во время заседания.
Глава Думы назвала имя только одного депутата - 44-летнего народного избранника 7-го созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 30 Сергея Заревского. Имена остальных двоих его коллег озвучены не были. Все трое не присутствовали на заседании, которое проходило в режиме видео-конференц-связи. В зал пустили только необходимый персонал и депутатов.
Напомним, ранее коронавирус диагностировали у заместителя председателя гордумы Сергея Сухариева.