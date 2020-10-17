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В Ростове депутат гордумы Сергей Заревский и двое его коллег заболели коронавирусом

В Ростове депутат гордумы Сергей Заревский и двое его коллег заболели коронавирусом
У трех депутатов гордумы донской столицы седьмого созыва выявили COVID-19. Об этом 20 октября сообщила председатель городской Думы Зинаида Неярохина во время заседания.

Глава Думы назвала имя только одного депутата - 44-летнего народного избранника 7-го созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 30 Сергея Заревского. Имена остальных двоих его коллег озвучены не были. Все трое не присутствовали на заседании, которое проходило в режиме видео-конференц-связи. В зал пустили только необходимый персонал и депутатов.

Напомним, ранее коронавирус диагностировали у заместителя председателя гордумы Сергея Сухариева.

Теги: COVID-19 в Ростовской области COVID-19

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