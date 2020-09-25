Зинаиду Неярохину переизбрали председателем гордумы Ростова

Председателем городской думы Ростова-на-Дону стала Зинаида Неярохина. Об этом стало известно 28 сентября. Решение принимали депутаты на первом заседании гордумы седьмого созываНа заседании региональной конференции «Единой России» 22 сентября Зинаиду Неярохину выдвинули на пост председателя. Большая часть сопартийцев поддержала ее кандидатуру. Конкурентом Неярохиной стала Наталья Оськина, представляющая «КПРФ».В ходе первого заседания городской думы провели голосование, в результате которого 34 депутата поддержали Неярохину, а двое выступили против. У Оськиной число поддерживающих голосов составило всего два, а против - 34.Заместителями председателя гордумы депутаты избрали трех представителей «Единой России»: Сергея Сухариева, Татьяну Георгиеву и Сергея Шеметова.