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В Ростове будут судить 52-летнюю женщину, зарезавшую сожителя

В Ростове будут судить 52-летнюю женщину, зарезавшую сожителя
В Ростове-на-Дону перед судом предстанет 52-летняя женщина, которую обвиняют в убийстве сожителя. Трагедия случилась осенью 2023 года в центре донской столицы.

По версии следствия, местная жительница проживала с 48-летним мужчиной на улице Чехова. Вечером 15 сентября пара решила выпить спиртное. В ходе беседы между ними завязался серьезный конфликт. Женщина начала агрессивно себя вести, схватила нож и ударила обидчика в грудь. От полученных ранений избранник скончался на месте.

Испуганная ростовчанка вызвала полицию. На месте она рассказала, что нашла сожителя уже мертвым, когда зашла домой. Однако правда быстро вскрылась, и подозреваемую задержали.

В СУ СК по Ростовской области сообщили, что в отношении женщины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: Rostov.ru
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