В Ростовской области без вести пропала 42-летняя женщина

В Ростовской области уже несколько дней ищут пропавшую 42-летнюю женщину. Инна Полященко пропала 3 сентября и с тех пор о ней нет никакой информации.Родственники думали, что она ушла из дома ненадолго, но когда она вернулась ни вечером, ни на следующий день, они забили тревогу. Близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.На вид пропавшей около 40 лет, ее рост - 175 сантиметров, среднее телосложение , темные волосы. В день исчезновения на ней была майка зеленого цвета, синие джинсы, светло-розовая куртка, на ногах были голубые шлепки.Если у вас есть информация о местонахождении пропавшей, позвоните по номеру: 112 или 8 (800) 700-54-52.