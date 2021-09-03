Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области без вести пропала 42-летняя женщина

В Ростовской области без вести пропала 42-летняя женщина
В Ростовской области уже несколько дней ищут пропавшую 42-летнюю женщину. Инна Полященко пропала 3 сентября и с тех пор о ней нет никакой информации.

Родственники думали, что она ушла из дома ненадолго, но когда она вернулась ни вечером, ни на следующий день, они забили тревогу. Близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.

На вид пропавшей около 40 лет, ее рост - 175 сантиметров, среднее телосложение , темные волосы. В день исчезновения на ней была майка зеленого цвета, синие джинсы, светло-розовая куртка, на ногах были голубые шлепки.

Если у вас есть информация о местонахождении пропавшей, позвоните по номеру: 112 или 8 (800) 700-54-52.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.