В Ростове больше чем на сутки отключат холодную воду





Больше чем на сутки сотни ростовчан останутся без воды. Причиной отключения станет ремонт на водонасосной станции «Восточная». Об этом сообщили в Ростовском водоканале.



Водоснабжение будет отсутствовать с 9 часов 18 сентября до 13 часов 19 сентября в следующих границах:

- улица Орская, от дома № 14/2 до 24/1 (четные и нечетные номера);

- 2-й посёлок Орджоникидзе, от улицы Панфиловцев до Российской;

- от улицы Можайской до Абаканской – Георгиевской;

- посёлок Чкаловский;

- улица 50 лет РСМ – переулок Мезенский – улица Вятская – улица Штахановского до улицы Казахской – улица Раздорская;

- улица Днепропетровская – улица Штахановского, 24;

- улица Штахановского, 23 до Штахановского, 1 (в том числе с дробями);

- от улицы Орской до переулка Днепровского;

- от улицы 1-й Веерной до 2-й Дополнительной;

- посёлок Мирный;

- от улицы Казахской до рощи СКА;

- от улицы Страна Советов до Раздорской.



В компании пояснили, что на ВДС на улице Днепропетровской будет проведена замена входных задвижек и демонтаж обратного клапана.