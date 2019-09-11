В Ростове больше чем на сутки отключат холодную воду
Больше чем на сутки сотни ростовчан останутся без воды. Причиной отключения станет ремонт на водонасосной станции «Восточная». Об этом сообщили в Ростовском водоканале.
Водоснабжение будет отсутствовать с 9 часов 18 сентября до 13 часов 19 сентября в следующих границах:
- улица Орская, от дома № 14/2 до 24/1 (четные и нечетные номера);
- 2-й посёлок Орджоникидзе, от улицы Панфиловцев до Российской;
- от улицы Можайской до Абаканской – Георгиевской;
- посёлок Чкаловский;
- улица 50 лет РСМ – переулок Мезенский – улица Вятская – улица Штахановского до улицы Казахской – улица Раздорская;
- улица Днепропетровская – улица Штахановского, 24;
- улица Штахановского, 23 до Штахановского, 1 (в том числе с дробями);
- от улицы Орской до переулка Днепровского;
- от улицы 1-й Веерной до 2-й Дополнительной;
- посёлок Мирный;
- от улицы Казахской до рощи СКА;
- от улицы Страна Советов до Раздорской.
В компании пояснили, что на ВДС на улице Днепропетровской будет проведена замена входных задвижек и демонтаж обратного клапана.