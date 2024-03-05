В Ростове беременная женщина родила по пути в роддом

Фото: ГБСМП Ростова-на-Дону

Жительница Ростова родила прямо в машине «скорой» по пути в роддом. Об этом сообщили в региональном Минздраве 5 марта.Схватки у 33-летней беременной женщины начались, когда она была дома. Это были ее уже четвертые роды, поэтому она особо не беспокоилась. Ростовчанка спокойно вызвала «скорую», собрала сумку в роддом и ждала врачей. Пока медики приехали, пока они выдвинулись в роддом, у женщины начались роды прямо в дороге.- Было принято решение дать водителю команду остановиться. И через несколько минут мы приняли в машине скорой чудесную здоровенькую девочку весом три килограмма, - рассказали медики.В роддом женщина приехала уже с малышкой на руках. В больнице им оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас женщина и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо.