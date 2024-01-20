Ростовские врачи спасли близнецов, которые проглотили магнитные шарики

Фото: Минздрав Ростовской области

В Ростове братьев-близнецов удалось спасти после того, как они случайно проглотили неприглядные магнитные шарики. Информация об этом поступила от регионального Минздрава 19 января.Два двухлетних малыша были доставлены в городскую клиническую больницу № 20. Выяснилось, что один ребенок, переведенный из детского инфекционного отделения ЦГБ с подозрением на острый аппендицит, имеет 29 магнитных шариков в своем желудочно-кишечном тракте. Обследование показало, что у его брата-близнеца обнаружено целых 38 таких же шариков.Такая ситуация представляла серьезную угрозу, поскольку эти магниты могли притягиваться друг к другу и вызывать повреждение стенок и омертвение кишечника уже через несколько часов. Тем не менее успешно проведенные операции позволили стабилизировать состояние детей, несмотря на тяжелый послеоперационный период.На данный момент их здоровью и жизням ничто не угрожает.