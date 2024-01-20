Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовские врачи спасли близнецов, которые проглотили магнитные шарики

Ростовские врачи спасли близнецов, которые проглотили магнитные шарики
В Ростове братьев-близнецов удалось спасти после того, как они случайно проглотили неприглядные магнитные шарики. Информация об этом поступила от регионального Минздрава 19 января.

Два двухлетних малыша были доставлены в городскую клиническую больницу № 20. Выяснилось, что один ребенок, переведенный из детского инфекционного отделения ЦГБ с подозрением на острый аппендицит, имеет 29 магнитных шариков в своем желудочно-кишечном тракте. Обследование показало, что у его брата-близнеца обнаружено целых 38 таких же шариков.

Такая ситуация представляла серьезную угрозу, поскольку эти магниты могли притягиваться друг к другу и вызывать повреждение стенок и омертвение кишечника уже через несколько часов. Тем не менее успешно проведенные операции позволили стабилизировать состояние детей, несмотря на тяжелый послеоперационный период.

На данный момент их здоровью и жизням ничто не угрожает.
Фото: Минздрав Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.