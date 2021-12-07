На Дону адвокат и подзащитный попались на даче взятки полицейскому

Фото: voronezh-news.net

В Ростовской области на адвоката и его доверителя завели уголовное дело по подозрению в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, адвокат представлял интересы 65-летнего жителя Новошахтинска в рамках уголовного дела. Совместно они решили договориться с полицейским о том, чтобы тот за денежное вознаграждение уничтожил все доказательства. Правоохранитель, которому поступило предложение о взятке в полмиллиона рублей, сообщил обо всем руководству. После передачи всей суммы адвоката и его доверителя задержали силовики.На адвоката завели уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве», и ему грозит до семи лет лишения свободы. В отношении новошахтинца возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки», ему грозит до двух лет лишения свободы.