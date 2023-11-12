В Ростове 13 ноября будут массово отключать свет

Фото: Ростов ру.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 13 ноября, традиционно будут отключать свет. Без электроэнергии останутся тысячи жителей города.Центр Ростова останется без света за день два раза. Часть домов будет без снабжения с 10 до 13 часов, а другая - с 13 до 16 часов. Это жители Социалистической, 238/51, 173, 183-207, 186-222; Крепостного, 55-67, 60-70; Б. Садовой, 160, 164, 176, 180-182; Державинского, 45-51, 50-56.На весь рабочий день, с 9 до 18 часов, свет отключат в домах в границах: Аккуратная, 2в; Бетховена, 1-3; Бородина, 1-31, 2-18; Котовского, 2-46, 1-45; Прудовая, 1-37, 2-28; Вёшенский, 1-23, 2-8; Доватора, 2-40, 1-17, 51, 55, 57в, 59в; Латвийская, 1-27, 2-24; Лесная, 8-52, 51-57; Нарвская, 1-25, 2-26; Приамурская, 1-21, 2-24; Прибалтийская, 1-23, 2-26; Прудовая, 1-37, 2-28; Светлая, 1-37, 2-24; Чайковского, 1-23, 2-26; Бессарабская, 1-25, 2-28; Ейская, 1-11, 2-12; Кронштадтская, 1-33, 2-34; Кутузова, 1-23, 2-18; Литовская, 1-27, 2-30; Сестрорецкая, 1-35, 2-30; Тюленина, 1-27, 2-22; Багряный, 1-13, 2-20; Главная, 1-11, 2-16, 29-67, 32-42; Лунный, 1-9, 2-10; Лучистая, 1-23, 2-28; Озарённая, 1-35, 2-42; Осенняя, 1-67, 2-44; Прелестная, 2-16; Радостный, 1-15, 2-16; Клубничная, 54; Оливковая, 2-4; Цветная, 2; Цветочная, 2-4, 38.Также в это время света не будет в садовых товариществах: СНТ «Светлый путь»; ДНТ «Любушкино», Мачтовая, 13; ДНТ «Геолог»; кооперативе «Заря»; СНТ «Строитель»; СТ «Коммунар»; ТП «Дубровин»; СНТ «Донподход»; а также на Романтичной, 41.На час раньше включат свет в домах на улицах Димитрова, 36-50, 41-45, Коллективной, 34-52, 29-61, Грекова, 3-35, 4-34 и Полторацкого, 91-119. Также в эти часы электроэнергию отключат в Александровке. Света не будет на 40 лет Победы, 83, 93/2, 95, 95/2, 95/6, 97, 99, 101, 111; Жмайлова, 6, 8; Малиновского, 42, 44, 46, 42а, 42б, 44б, 13в, 48а, 13г, 11и/2; 2-й Патриотической, 35а; Спокойной, 7-11 и Стабильной, 84.С 9 до 16 часов света не будет на Богданова, 25-49; 31-й Линии, 80-132, 81-129; Подвойского, 15-23, 32-46; Городовикова, 4-16; Кржижановского, 62-94, 43-75; Шатурской, 1-21, 2-16; Владиленской, 55-187, 38-126; А. Блока, 1-27, 2-28; Я. Колоса, 9-25, 10-30; Гельца, 17-35, 12-26; Герцена, 71-89; Детской, 137-207, 136-184 «А»; в Конном, 25-45, 34-56; на Книжной, 125-159, 140-170. Также в эти часы будут обесточены дома на улицах Вселенной, 1-23; 2-36; Галактической, 1-25; 2-30; Венеры, 6/7, 5-17; Космической, 3/1; бульваре Джордано Бруно; улице Гершеля; в переулках Астрономическом; Кратерном; Небесном; Оптическом, 7; Атмосферном, 4, 8, 7, 17; Зодиакальном; на улице Урана, 3, 5, 7.