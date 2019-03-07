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В Ростове 12-летняя школьница сбежала из дома и пыталась найти старшего брата

В Ростове 12-летняя школьница сбежала из дома и пыталась найти старшего брата
В Ростове девочка убежала из дома и ходила по городу в поисках старшего брата. Об этом 11 марта рассказали в пресс-службе Росгварии.

Во время ночного патрулирования по Пролетарскому району правоохранители обратили внимание на двух женщин, которые стояли на улице и что-то бурно обсуждали. Выяснилось, что к ним в магазине подошла 12-летняя девочка и рассказала, что ушла из дома. Она хотела найти старшего брата, чтобы пожить у него. Женщины решили позвонить в полицию, но узнав об этом, подросток убежала.

Росгвардейцы отправились на поиски школьницы и скоро увидели, что она прячется среди деревьев.

- Она была передана инспекторам по делам несовершеннолетних, - добавили в пресс-службе ведомства.

Неизвестно, какие планы были у беглянки не случай, если она не найдёт брата. Ей повезло, что её обнаружили до того, как наступила глубокая холодная ночь.

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