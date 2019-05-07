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После ссоры с родителями в Ростове сбежала из дома 13-летняя девочка

После ссоры с родителями в Ростове сбежала из дома 13-летняя девочка
Девочку-подростка разыскивают в Ростове. После ссоры с родителями 13-летняя Маргарита Мацинина убежала из дома на улице Краснодарской. Она ушла около 21 часа 12 мая. Когда спустя пару часов девочка не вернулась, родители позвонили в полицию и школу № 87, где Маргарита училась.

С полуночи родные вместе с работниками учебного заведения занимаются поисками. Они уже обзвонили всех друзей и знакомых Мацининой, но безуспешно. Сейчас в школе работают правоохранители.

У пропавшей худощавое телосложение, волосы русые, причёска — каре с чёлкой. Из дома она ушла в кожаной куртке и обтягивающих лосинах.

Если вы знаете, где может находиться Маргарита Мацинина, сообщите по телефонам: 8-918-568-98-87 или 102.
После ссоры с родителями в Ростове сбежала из дома 13-летняя девочка

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