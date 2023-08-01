В Ростове 1 августа на маршруты вышли китайские автобусы

Фото: Ростовский городской транспорт.

В Ростове-на-Дону с 1 августа на маршруты вышли китайские автобусы. Информацию сообщает «Ростовский городской транспорт».На линии вышли 25 новых автобусов среднего класса китайского производства Yutong ZK 6890 HGQ. Горожане смогут прокатиться на новом общественном транспорте по маршруту № 82 Главный автовокзал – улица Вересаева – Александровка, а также № 56 Верхний Темерник – ГПЗ-10 и № 93 завод «Алмаз» – ГПЗ-10. Все автобусы оборудованы мощными кондиционерами.Добавим, что по условиям контракта водители за рулем машины должны находиться в форме.Стоит отметить, что Ростовская область – пятый регион в России, где начал курсировать подобный транспорт. Первыми стали Сахалин, Тюменская и Курганская области, а также Республика Башкирия.