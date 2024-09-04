В РГЭУ (РИНХ) провели лекцию «Финансовая грамотность в Ростовской области»

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В преддверии Дня финансиста студенты факультета экономики и финансов РГЭУ (РИНХа) встретились с заместителем губернатора Ростовской области, министром финансов Лилией Федотовой. Она провела для студентов университета и учащихся школы № 22 Ростова-на-Дону лекцию «Финансовая грамотность в Ростовской области».С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась ректор РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, профессор Елена Макаренко. Она подчеркнула, что Министерство финансов Ростовской области выполняет важную задачу — стабилизацию финансовой системы региона в условиях новой экономической реальности и проведение действенной региональной бюджетной политики.– В современном мире, наполненном высокими технологиями, обилием финансовых и нефинансовых инструментов и, соответственно, различными способами манипуляций и мошенничества, важно не оступиться и принимать взвешенные финансовые решения. Естественно, для этого нужно обладать знаниями, чтобы понимать происходящие вокруг экономические процессы. Сегодня мы коснемся актуальных вопросов, которые важны для ребят как в научно-образовательном, так и в прикладном смысле, – отметила Лилия Федотова.В своем выступлении министр рассказала об основных этапах реализации программы по повышению финансовой грамотности в Ростовской области. С 2021 года Министерство финансов Ростовской области активно занимается повышением уровня финансовой грамотности жителей региона. Оно выступает в качестве координатора и организатора этой программы. Работа ведется в тесном сотрудничестве с Ростовским государственным экономическим университетом.В 2023 году на базе университета появился «Финикум» — региональный центр финансовой грамотности. С этого момента начались активные мероприятия для разных категорий людей: конкурсы, обучающие семинары, конференции, в том числе международные. Были изданы сборники сказок на трех языках.– С 2024 года мы перешли ко второму этапу реализации программы, где до 2030 года нами запланирован переход от финансовой грамотности к финансовой культуре, что означает закрепление полученных ранее теоретических знаний на практике, – подчеркнула Лилия Федотова. – И этот год крайне насыщен событиями по финансовой грамотности. В Ростовской области было проведено более 1 400 региональных мероприятий, количество участников составило 65 тысяч человек. Просветительская информация была размещена на всех доступных информационных площадках.В каждом муниципалитете региона были проведены различные мероприятия: открытые уроки для школьников, встречи и мероприятия для пенсионеров и взрослых жителей.– Мы видим возрастающий интерес жителей региона – они показали высокий уровень активности и подкованности в финансовых вопросах итогового тестирования, что позволило достичь первого места по количеству правильных ответов среди всех субъектов страны, – рассказала заместитель губернатора Ростовской области – министр финансов Лилия Федотова.До 30 сентября проходит всероссийское голосование за лучшие региональные практики по финансовой грамотности за 2024 год. От Ростовской области представлено два проекта: региональный каталог лучших практик и марафон по финансовой грамотности.В своем выступлении Лилия Федотова уделила особое внимание программе долгосрочных сбережений. Замгубернатора и министр финансов дала советы по трудоустройству и обращению с деньгами, а также ответила на вопросы студентов и школьников.