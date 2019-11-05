В районе «Ростов Арены» перекроют движение из-за футбольного матча



В Ростове на Левом берегу перекроют движение из-за футбольного матча. Игра «Ростов» - «Тамбов» состоится 9 ноября.



Автомобилисты не смогут проехать по западному и восточному проездам к «Ростов Арене» с 12:30 до 20:30.



Движение ограничат с 14 часов до 20:30 на съезде с Ворошиловского моста на Магистральную улицу на участке от Южного подъезда до улицы Левобережной.



Футбольные клубы Премьер-Лиги «Ростов» и «Тамбов» сыграют в рамках чемпионата России. Матч начнётся в 16:30.