Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В районе «Ростов Арены» перекроют движение из-за футбольного матча

В районе «Ростов Арены» перекроют движение из-за футбольного матча
В Ростове на Левом берегу перекроют движение из-за футбольного матча. Игра «Ростов» - «Тамбов» состоится 9 ноября.

Автомобилисты не смогут проехать по западному и восточному проездам к «Ростов Арене» с 12:30 до 20:30.

Движение ограничат с 14 часов до 20:30 на съезде с Ворошиловского моста на Магистральную улицу на участке от Южного подъезда до улицы Левобережной.

Футбольные клубы Премьер-Лиги «Ростов» и «Тамбов» сыграют в рамках чемпионата России. Матч начнётся в 16:30.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.