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В районе лодочной станции в Таганроге нашли два снаряда ВОВ

В районе лодочной станции в Таганроге нашли два снаряда ВОВ

В Таганроге рядом с лодочной станцией нашли боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Снаряды были обнаружены в минувшие выходные.

Об опасной находке в оперативные службы сообщил сторож лодочной станции. На место прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Ростовской области.
- Взрывотехники ОМОН локализовали место нахождения боеприпасов и передали их сотрудникам полиции для последующей утилизации, - рассказали в пресс-службе донского управления Росгвардии.

Добавим, что на днях взрывоопасный предмет в своём огороде обнаружил житель Батайска.

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