В районе лодочной станции в Таганроге нашли два снаряда ВОВ





В Таганроге рядом с лодочной станцией нашли боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Снаряды были обнаружены в минувшие выходные.



Об опасной находке в оперативные службы сообщил сторож лодочной станции. На место прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Ростовской области.

- Взрывотехники ОМОН локализовали место нахождения боеприпасов и передали их сотрудникам полиции для последующей утилизации, - рассказали в пресс-службе донского управления Росгвардии.



Добавим, что на днях взрывоопасный предмет в своём огороде обнаружил житель Батайска.