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В почтовых отделениях Ростова и Батайска нашли посылки с наркотиками из Таиланда

В почтовых отделениях Ростова и Батайска нашли посылки с наркотиками из Таиланда
В Ростовской области в почтовых отделениях двух городов нашли посылки с наркотиками из Таиланда. Две коробки с запрещенными веществами обнаружили в Ростове и Батайске.

Внутри находилось 20 полимерных пакетов с зеленой растительностью. После экспертизы выяснилось, что это марихуана. Вскоре удалось вычислить предполагаемого отправителя. Предварительно, им мог оказаться 34-летний россиянин, который проживает в Таиланде.

По версии следствия, он якобы предложил своему 28-летнему приятелю из Ростовской области наладить контрабанду из Юго-Восточной Азии. Предполагается, что после этого он привлек еще двух знакомых.

В Южном таможенном управлении заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда наркотических средств». Максимальное наказание за это преступление предполагает до 10 лет лишения свободы.
Фото Южного таможенного управления
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