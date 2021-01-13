Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Платове из-за снегопада задержали шесть рейсов

В Платове из-за снегопада задержали шесть рейсов
В ростовском аэропорту Платов задержали шесть рейсов из-за снегопада. Утром 15 января на донской регион обрушились обильные осадки.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, задерживаются рейсы 5N-272 в Москву, N4-5875 в Махачкалу, N4-5875 в Стамбул, A4-245 в Калугу и Калининград, а также A4-805 в Гюмри. Приблизительное время вылета назначено на 14:00, когда сотрудники расчистят аэродром.

Кроме того, своевременно не могут прибыть в донской регион три рейса – два из Москвы и один из Гюмри. Самолет из Новосибирска в связи с метеоусловиями ушел на посадку на запасной аэродром в Волгоград.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.