В Платове из-за снегопада задержали шесть рейсов

В ростовском аэропорту Платов задержали шесть рейсов из-за снегопада. Утром 15 января на донской регион обрушились обильные осадки.Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, задерживаются рейсы 5N-272 в Москву, N4-5875 в Махачкалу, N4-5875 в Стамбул, A4-245 в Калугу и Калининград, а также A4-805 в Гюмри. Приблизительное время вылета назначено на 14:00, когда сотрудники расчистят аэродром.Кроме того, своевременно не могут прибыть в донской регион три рейса – два из Москвы и один из Гюмри. Самолет из Новосибирска в связи с метеоусловиями ушел на посадку на запасной аэродром в Волгоград.