В администрации Ростова обсудили вопрос приобретения путевок для детей в летние лагеря
В администрации Ростова обсудили вопрос летней оздоровительной капании. Речь о летнем отдыхе детей, в том числе детей участников СВО, шла на расширенном планарном совещании в администрации города с участием Алексея Логвиненко.
Обсудили вопрос приобретения путевок для детей в летние лагеря. Чтобы получить путевку или компенсацию за нее нужно обратиться в органы соцзащиты населения района города по месту регистрации или жительства ребёнка, также в МФЦ или через портал государственных и муниципальных услуг.
- Право получить компенсацию за самостоятельно приобретённую путёвку может один из родителей ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет. Ребенок и родитель (заявитель) на дату подачи заявления должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории Ростова,- отметил Алексей Логвиненко. - 4 тысячи путевок в загородные и санаторные лагеря закуплены для детей из малоимущих семей и детей участников СВО. Заезд будет 26 мая.
Деньги на проезд к месту отдыха выделят из муниципального бюджета.
Глава поручил рассмотреть возможность выделить путевки для отдыха детей из ПВР и подготовить для ребят занятия на пришкольных спортстадионах с инструкторами из Центра физической культуры и спорта.
С 1 июня более 10 тысяч детей смогут посещать лагеря с дневным пребыванием на базе 82 школ.
Для ребят в Центре цифрового образования детей «IT-куб» Дворца творчества детей и молодежи и Центре детского технического творчества заработают смены: «Информационные технологии», и выездная смена «Академия успеха». Участие в спортивных мероприятиях примут 8 тысяч школьников.
- Муниципальный образовательный центр «Смена» в Лазаревском районе Сочи примет 300 школьников. Запланирована работа 4 профильных смен по 21 дню. Также 25 тысяч школьников посетят кружки и секции в Домах и Центрах детского творчества.
Для компенсации санаторный и оздоровительный лагеря должны состоять в реестрах организаций отдыха детей и их оздоровления субъектов РФ (https://szn.krasnodar.ru/activity/semeynaya-politika/otdykh-i-ozdorovlenie-detey/reestr-organizatsiy/334280, https://mintrud.donland.ru/documents/active/316320/).
С более подробной информацией по организации отдыха в 2024 году можно ознакомиться тут - https://rostov-gorod.ru/press_room/news/8910/184733/.