В Нахичевани снесли старинный дом турецкого поданного Евтимия Бинаяна

Фото: Мой Фасад

В Ростове снесли старинный дом в Нахичевани. Об этом сообщило 6 мая общественное движение «Мой Фасад».Старинный дом под номером 19 был построен в начале XX века на улице 8-я Линия в микрорайоне Нахичевань. Изначально здание принадлежало турецкому подданному Евтимию Бинаяну, о котором не сохранилось никакой информации. Однако следующий хозяин имел громкое имя и большие заслуги в сфере медицины. Вторым владельцем стал русский хирург Николай Наполков. В этот дом врач заехал после окончания революции и в 1937 встретил в нем свои последние дни перед смертью. Спустя время на здании повесили мемориальную табличку и Николае Наполкове. Однако, по словам жителей, в 2020 году ее кто-то украл. Жители города обеспокоены тем, что сносят исторические здания, которые находятся в хорошем состоянии. Они опасаются, что скоро в столице не останется памятных мест, и славная история Ростова будет известна только по картинкам.- Дом Бинаяна был в наших планах на составление заявки в Комитет по охране ОКН. Но нас, увы, опередили, — добавили общественники.К сожалению, дом был снесён. Несмотря на то, что здание имело вековую историю и было связано с известной личностью в сфере медицины, это не стало достаточным основанием для того, чтобы присвоить ему статус памятника.