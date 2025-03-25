В партию «Новые люди» перешли 11 муниципальных депутатов Ростовской области

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В Ростовской области 11 муниципальных депутатов присоединились к партии «Новые люди». Среди них – четверо представителей Батайска, четверо — Донецка и трое — Каменска-Шахтинского.По словам самих народных избранников, такое решение обусловлено желанием работать в перспективной и сильной команде, которая сможет воплотить в жизнь самые амбициозные идеи.В партии «Новые люди» с уважением отнеслись к этому решению и с радостью приняли новых членов в свои ряды. Благодаря опыту и знаниям, накопленным в муниципальной работе, они смогут более эффективно реализовывать задуманное.- Это важный шаг, который подтверждает, что идеи здравого смысла, инициативности и ответственности находят отклик у тех, кто уже сегодня принимает решение на местах, заявил глава ростовского регионального отделения партии «Новые люди» Александр Чухлебов. - Мы с радостью объявляем о создании трех фракций нашей партии в городах Батайске, Каменске-Шахтинском и Донецке.По словам депутата Батайской городской Думы Романа Сурженко с партией «Новые люди» можно добиться желаемого эффекта в работе с обращениями избирателей, сделать рывок в развитии города.– Мне близки и понятны идеи и подходы «Новых людей» к решению городских проблем, взаимодействию с общественными организациями и предпринимателями, — говорит Сурженко. — Нравится и то, что руководители партии федерального уровня встречаются с рядовыми партийцами, общаются с ними просто и понятно. Все это отражается на авторитете и популярности партии.Председатель Совета Ростовского регионального отделения партии «Новые люди», депутат Законодательного Собрания Ростовской области Борис Вальтер подчеркнул, что партия продолжает укрепляться опытными и активными депутатами, имеющими поддержку у избирателей своих территорий.- Убежден, что это позволит нам показать достойные результаты на предстоящих выборах, — поделился политик.Переход сразу 11 депутатов муниципальных образований к «Новым людям» усиливают ее позиции накануне выборов 2025 года, которые пройдут осенью во многих городах Ростовской области, включая Ростов-на-Дону. Изменения позволят партии «Новые люди» конкурировать не только с традиционной оппозицией, но и с партией власти.