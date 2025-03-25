Руководитель комитета по управлению имуществом Шахт уволился

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Руководитель комитета по управлению имуществом города Шахты Андрей Салимов уволился. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.Пока не известна официальная причина его увольнения. Однако, по одной из версий, он не смог найти общий язык с новой главой администрации Людмилой Овчиевой.Андрей Салимов занял должность руководителя КУИ в октябре 2023 года, сменив на этом посту Андрея Юрьева.С 2001 по 2009 годы он работал в юридическом отделе администрации Новошахтинска. С 2011 по 2020 годы занимал должность заместителя директора БТИ в Шахтах, а с 2020 по 2023 годы руководил ООО «Бюро деловых услуг».