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В Ростове посреди тротуара на Северном появился провал

В Ростове посреди тротуара на Северном появился провал
В Ростове-на-Дону посреди тротуара на Северном образовался провал. Об этом рассказали горожане в своих соцсетях 25 марта.

Как рассказали местные жители, провал появился на Евдокимова, 102б. Он образовался еще три недели назад. На снимках видно, что большие куски асфальта ушли под землю.

- За это время никто ничего не сделал, писали практически во все инстанции, но, увы, его никто не устранил. Что делать? Одни отписки присылают, - пишут ростовчане.

Пока жители стараются обходить опасную территорию. Не исключено, что на участке пешеходы могут получить травму. Люди просят залатать дыру в ближайшее время.
Фото: СоцСети
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