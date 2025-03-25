В Ростове посреди тротуара на Северном появился провал

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В Ростове-на-Дону посреди тротуара на Северном образовался провал. Об этом рассказали горожане в своих соцсетях 25 марта.Как рассказали местные жители, провал появился на Евдокимова, 102б. Он образовался еще три недели назад. На снимках видно, что большие куски асфальта ушли под землю.- За это время никто ничего не сделал, писали практически во все инстанции, но, увы, его никто не устранил. Что делать? Одни отписки присылают, - пишут ростовчане.Пока жители стараются обходить опасную территорию. Не исключено, что на участке пешеходы могут получить травму. Люди просят залатать дыру в ближайшее время.