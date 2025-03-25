В Ростовской области на 1000 квадратных метров горит сухостой

Фото: МКУ города Шахты

В Ростовской области ведутся активные действия по тушению масштабного природного пожара. Пожар начался 25 марта в городе Шахты, в районе перекрестка улиц Столичной и Фадеева.Первоначальная версия причины пожара – воспламенение сухой растительности, включая траву и камыш. Первые признаки пожара обнаружили местные жители. Высокий дым и языки пламени были хорошо различимы из разных точек города.В данный момент на месте происшествия работает 21 пожарный и задействовано семь единиц специальной техники. По данным МКУ города Шахты, существует опасность перекидывания огня на близлежащие садовые участки из-за сильного ветра с порывами.