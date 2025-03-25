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В Ростовской области на 1000 квадратных метров горит сухостой

В Ростовской области на 1000 квадратных метров горит сухостой
В Ростовской области ведутся активные действия по тушению масштабного природного пожара. Пожар начался 25 марта в городе Шахты, в районе перекрестка улиц Столичной и Фадеева.

Первоначальная версия причины пожара – воспламенение сухой растительности, включая траву и камыш. Первые признаки пожара обнаружили местные жители. Высокий дым и языки пламени были хорошо различимы из разных точек города.

В данный момент на месте происшествия работает 21 пожарный и задействовано семь единиц специальной техники. По данным МКУ города Шахты, существует опасность перекидывания огня на близлежащие садовые участки из-за сильного ветра с порывами.
Фото: МКУ города Шахты
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