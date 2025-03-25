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В Ростове в пьяном угаре 63-летняя женщина убила пенсионера-собутыльника

В Ростове в пьяном угаре 63-летняя женщина убила пенсионера-собутыльника
В Ростове-на-Дону 63-летняя женщина убила пожилого мужчину. Трагедия случилась 2 марта в доме на улице Казахской. Суд приговорил ее к 7 годам и 9 месяцам колонии общего режима. 

Как сообщили в СУ СК по региону, женщина познакомилась с 78-летним мужчиной в гостях у общего знакомого. Во время застолья они распивали алкоголь. Между ними произошел конфликт. Женщина не сдержала эмоции и ударила мужчину ножом. Она нанесла два удара, которые стали смертельными. 

После происшествия мужчина скончался на месте. 

Прокуратура Ростовской области уточнила, что приговор пока не вступил в законную силу.
Фото: СУ СК по РО
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