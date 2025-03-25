В Ростове в пьяном угаре 63-летняя женщина убила пенсионера-собутыльника

Фото: СУ СК по РО

В Ростове-на-Дону 63-летняя женщина убила пожилого мужчину. Трагедия случилась 2 марта в доме на улице Казахской. Суд приговорил ее к 7 годам и 9 месяцам колонии общего режима.Как сообщили в СУ СК по региону, женщина познакомилась с 78-летним мужчиной в гостях у общего знакомого. Во время застолья они распивали алкоголь. Между ними произошел конфликт. Женщина не сдержала эмоции и ударила мужчину ножом. Она нанесла два удара, которые стали смертельными.После происшествия мужчина скончался на месте.Прокуратура Ростовской области уточнила, что приговор пока не вступил в законную силу.