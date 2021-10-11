Александр Ищенко: Обновленный состав донской депутации в Госдуме внушает большие надежды

В Москве состоялось первое пленарное заседание вновь избранного восьмого созыва Госдумы ФС РФ. В ходе мероприятия выбрали председателя Госдумы и его заместителей, а также зарегистрировали новые партии и утвердили составы комитетов и комиссий. Председатель Законодательного собрания Ростовской области прокомментировал новый состав донской депутации и первоочередные задачи. Александр Ищенко поделился своим мнением 12 октября.- Новый состав донской депутации в Государственной Думе существенно изменился и внушает большие надежды Ростовской области. Из 12 депутатов, представляющих донской регион в Госдуме, семь – это новые лица, которые заняли свой пост впервые. Но новые они относительно новой Государственной Думы, а для Ростовской области – это люди, которых уже хорошо знают жители. Они активно работали в донском парламенте, в органах местного самоуправления, руководили предприятиями, - отметил главный спикер донского парламента. - Представительство Ростовской области в Государственной Думе получило новый качественный рост. Четверо депутатов от Донского края стали заместителями председателей комитетов, трое – первыми заместителями председателей комитетов.На Дону отлично работает депутатский треугольник. Он включает в себя все уровни представительной власти России. В их числе - муниципальная, региональная и федеральная. Муниципальный корпус парламентариев в этом году обновился полностью. Жители области 19 сентября выбрали более четырех тысяч муниципальных и депутатов Госдумы. Сейчас важно, чтобы новые составы продолжили эффективно выполнять задачи, которые стоят перед парламентариями всех уровней донского региона.В первую очередь народные избранники приступят к реализации задач, касающихся социальной сферы. В частности, поддержки многодетных семей, материнства и детства, помощи малообеспеченным гражданам, пожилым людям, развития первичной системы здравоохранения. Эти вопросы должны одновременно решаться не только в законодательных нормативных документах, но и в финансовом обеспечении реализации этих задач.- Важно, чтобы наши объекты и инициативные проекты получили полноценное финансирование из федерального бюджета, к которому мы сможем добавить областную часть, а города и районы – муниципальные средства. Это задача номер один. Поэтому сегодня мы выстраиваем взаимоотношения между муниципальным и федеральным уровнем с помощью нашего Законодательного собрания Ростовской области. Кроме того, на рассмотрении Государственной Думы нового созыва будут находиться законодательные инициативы депутатов донского парламента, инициативы жителей региона, депутатского корпуса городских и сельских поселений, - подчеркнул Александр Ищенко.Для донской депутации в Федеральном Собрании уже подготавливаются предложения по самым значимым инициативам. В их числе - вопросы по административному законодательству, защите сельхозпроизводителей Ростовской области, восстановлению водности реки Дон, поддержке сотрудников муниципальных образований. К последним относятся врачи, педагоги, работники культуры и многие другие. Все эти вопросы очень актуальны и волнуют жителей донского региона, а также требуют незамедлительного решения при помощи федерального уровня.Во время подготовки к выборам была сформирована Народная программа партии «Единая Россия», которая помогает улучшать жизнь граждан. Ответственными за выполнение этих предложений будут депутаты партии «ЕР».