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В Ростове отремонтируют фонтан на проспекте Буденновском

В Ростове отремонтируют фонтан на проспекте Буденновском
В Ростове на проспекте Буденновском отремонтируют заброшенный фонтан. Информацию 25 марта сообщили в городской администрации.

Фонтан в районе дома № 2 до 2024 года был бесхозным. Долгие годы он не эксплуатировался, ремонтом сооружения не занимались. Его решили восстановить.

- Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт сооружения, - сказано в сообщении.

Разработку необходимо завершить уже к июлю 2025 года. После этого будет решаться вопрос о финансировании.
Отметим, что сквер, где расположен фонтан, начнут благоустраивать уже в апреле этого года.
Фото: администрация Ростова-на-Дону
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