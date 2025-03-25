В Ростове отремонтируют фонтан на проспекте Буденновском

Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове на проспекте Буденновском отремонтируют заброшенный фонтан. Информацию 25 марта сообщили в городской администрации.Фонтан в районе дома № 2 до 2024 года был бесхозным. Долгие годы он не эксплуатировался, ремонтом сооружения не занимались. Его решили восстановить.- Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт сооружения, - сказано в сообщении.Разработку необходимо завершить уже к июлю 2025 года. После этого будет решаться вопрос о финансировании.Отметим, что сквер, где расположен фонтан, начнут благоустраивать уже в апреле этого года.