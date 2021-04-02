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В отношении матери и отчима 7-летнего ребенка возбудили уголовное дело по истязанию

В отношении матери и отчима 7-летнего ребенка возбудили уголовное дело по истязанию
В отношении жительницы города Новошахтинск и ее супруга возбудили уголовное дело. Их подозревают в истязании несовершеннолетнего ребенка, совершенному группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, 24-летняя девушка вместе 23-летним супругом регулярно избивала свою дочь и ежедневно связывала ей руки и ноги с помощью веревок или колготок. Так супруги пытались обездвижить девочку.

Как сообщал Rostov.ru, связанную девочку обнаружили дома у ее матери 2 апреля. По словам очевидцев, ребенка морили голодом. Когда ее нашли, девочка жевала одеяло. Прибывшие медики доставили ребенка в детскую больницу. А полиция занялась поиском горе-матери.

23-летнюю девушку и ее 23-летнего мужа удалось найти на следующий день. Молодую пару задержали.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

Супругам грозит до семи лет тюрьмы.

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