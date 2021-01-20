Тела пропавших в Ростовской области матери и ребенка нашли в колодце

Стали известны подробности убийства пропавших в 2015 году матери и ребенка. В день исчезновения 27-летняя девушка с 5-летним сыном приехала из Ставропольского края в Усть-Донецкий район. С тех пор об их местонахождении не было вестей.По факту их исчезновения возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего ребенка». Спустя шесть лет тела пропавших нашли в заброшенном колодце на территории Усть-Донецкого района. Вскоре правоохранители установили, что 29-летний житель Тарасовского и 25-летний житель Усть-Донецкого районов могут быть причастны к совершению преступления. Последний в настоящее время отбывает наказание за кражу.По версии следствия, подозреваемые убили мать с ребенком в феврале 2015 года. Чтобы скрыть следы преступления, парни спрятали тела в заброшенный колодец.- В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.