В Новошахтинске восстановили поваленный памятник бойцу СВО

Фото: DonDay

В Новошахтинске завершены работы по восстановлению мемориала участнику спецоперации, пострадавшего от рук вандалов. Информацию об этом DonDay передали члены семьи погибшего военнослужащего.О повреждении памятника стало известно 14 мая. По заявлению родственников, причиной падения монумента стал водитель автомобиля, задевший его. Гранитная конструкция опрокинулась, повредив крест. Виновник инцидента покинул место происшествия.После освещения инцидента DonDay, глава городской администрации Сергей Бондаренко откликнулся на ситуацию. Он заверил родных в оказании содействия в восстановлении памятника.15 мая памятник уже был восстановлен.