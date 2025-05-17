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Похороны найденного погибшим 16-летнего подростка из Каменска пройдут 17 мая

Похороны найденного погибшим 16-летнего подростка из Каменска пройдут 17 мая
Прощание с 16-летним Захаром С. из Каменска состоится 17 мая, о чем DonDay сообщили его родные. Прощальная церемония с молодым человеком начнется в полдень.

Парень исчез 8 мая, и родители сразу же обратились за помощью в полицию. Впоследствии к поисковым мероприятиям присоединились добровольцы. На протяжении недели сотни людей, включая сотрудников полиции, волонтеров, родственников и просто неравнодушных граждан, участвовали в поисках Захара. Общими усилиями было распространено около 10 тысяч ориентировок. Семья была готова заплатить 100 тысяч рублей за любые сведения о местонахождении подростка.

К несчастью, 15 мая тело Захара было найдено в реке Северский Донец. По предварительной информации от правоохранительных органов, насильственная смерть исключена.
Фото: Соцсети
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