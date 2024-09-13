В Ростовской области суд дал семь лет «строгача» парню, избившему прохожего до смерти

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В Ростовской области суд вынес приговор парню, который до смерти избил незнакомого человека.Происшествие случилось в ноябре 2023 года в хуторе Ленина Аксайского района. На улице Зеленой 19-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с прохожим. Конфликт перерос в драку, в ходе которой сельчанин нанёс множество ударов руками и ногами по голове незнакомца.В больнице пострадавший скончался, а молодого человека задержали и заключили под стражу на время расследования.Суд признал молодого человека виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.Прокуратура Ростовской области уточнила, что приговор ещё не вступил в законную силу.