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В Ростовской области суд дал семь лет «строгача» парню, избившему прохожего до смерти

В Ростовской области суд дал семь лет «строгача» парню, избившему прохожего до смерти
В Ростовской области суд вынес приговор парню, который до смерти избил незнакомого человека.

Происшествие случилось в ноябре 2023 года в хуторе Ленина Аксайского района. На улице Зеленой 19-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с прохожим. Конфликт перерос в драку, в ходе которой сельчанин нанёс множество ударов руками и ногами по голове незнакомца.

В больнице пострадавший скончался, а молодого человека задержали и заключили под стражу на время расследования.

Суд признал молодого человека виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Прокуратура Ростовской области уточнила, что приговор ещё не вступил в законную силу.
Фото: Дондей
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