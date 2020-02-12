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В Новочеркасске избрали главу города

В Новочеркасске избрали главу города
Главу города избрали в Новочеркасске. Председателем городской думы назначили депутата Николая Горкавченко. Чиновник занял пост 14 февраля.

Накануне выборов Горкавченко был единственным кандидатом. Во время заседания парламента депутат Владислав Журавлёв выдвинул в качестве претендента кандидатуру Дмитрия Попова. Тот взял самоотвод. В итоге члены думы голосовали только за одного человека. По результатам пост председателя гордумы — главы города Новочеркасска занял Николай Горкавченко.

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