В Новочеркасске избрали главу города
Главу города избрали в Новочеркасске. Председателем городской думы назначили депутата Николая Горкавченко. Чиновник занял пост 14 февраля.
Накануне выборов Горкавченко был единственным кандидатом. Во время заседания парламента депутат Владислав Журавлёв выдвинул в качестве претендента кандидатуру Дмитрия Попова. Тот взял самоотвод. В итоге члены думы голосовали только за одного человека. По результатам пост председателя гордумы — главы города Новочеркасска занял Николай Горкавченко.