Исполняющая обязанности главы Новочеркасска Лариса Конюшинская собирается покинуть свой пост





Место главы администрации Новочеркасска снова станет вакантным. Свои полномочия собирается сложить исполняющая обязанности градоначальника Лариса Конюшинская.



Данный вопрос будет вынесен на повестку заседания городской думы 31 января, сообщает DonDay-novocherkassk. По информации источника издания, обязанности главы вместо Конюшинской будет исполнять председатель думы – глава города Юрий Лысенко. Для этого ему придётся снять с себя полномочия спикера.



В статусе главы администрации чиновник проработает до объявления конкурса на замещение должности сити-менеджера.



В этом случае дума, оставшись без руководителя, должна будет выбрать из числа депутатов нового председателя. Кандидатуры на эту должность могут быть выдвинуты депутатскими объединениями или фракциями, предложены на собрании депутатов или озвучены самими кандидатами непосредственно на заседании, в ходе которого пройдёт голосование.



Один из претендентов сможет занять кресло спикера, если за него проголосуют большинство депутатов, то есть не менее 13. При этом в выборах необязательно должны принимать участие все парламентарии. Для их проведения достаточно простого кворума.



Кто именно будет баллотироваться на пост председателя, пока не известно, но в числе возможных кандидатур называют депутата Николая Горкавченко.