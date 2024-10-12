В нескольких районах Ростовской области пропадет телерадиосигнал с 14 октября

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В Ростовской области в ряде районов временно пропадет телерадиосигнал. Специалисты Российской телевизионной и радиовещательной сети опубликовали актуальный график отключений.14 октября с 10:00 до 19:00 сигнал исчезнет в Новошахтинске и поселке Конезавод имени Буденного Сальского района. С 11:00 до 17:00 — в хуторе Нижнекалинове Константиновского района.15 октября аналогичные проблемы ожидаются в хуторе Свободном Тацинского района с 11:00 до 17:00, в селе Ефремовка Неклиновского района – с 10:00 до 16:00 и в поселке Конезавод имени Буденного – с 10:00 до 17:00.16 октября помехи возникнут в поселке Конезавод имени Буденного с 10:00 до 17:00. С 11:00 до 17:00 сигнал пропадет в хуторах Ильинка Белокалитвинского района, Камышевка Орловского района и городе Красный Сулин.17 октября отключение затронет поселок Конезавод имени Буденного – с 10:00 до 17:00, Новочеркасск – с 10:00 до 19:00, хутор Солонецкий Обливского района и Семикаракорск – с 11:00 до 17:00.18 октября перебои в вещании ожидаются в поселке Конезавод имени Буденного с 10:00 до 17:00. В этот же день помехи будут в селе Алексеево-Лозовском Чертковского района и слободе Большая Мартыновка с 11:00 до 17:00.Отключения связаны с проведением профилактических работ.