В Ростовской области с 22 апреля пропадет телерадиосигнал

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В Ростовской области в течении недели пропадет телерадиосигнал. Об этом предупредили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).В понедельник, 22 апреля, вещание может прерваться в хуторах Ильинка Белокалитвинского района, Нижнежуравский Константиновского района, Нижнекалинов Константиновского района, Савдя Заветненского района и в городе Новошахтинск.На следующий день такая же ситуация ожидается в хуторах Зеленовка Тарасовского района, Хуторского Зимовниковского района, Нижнежуравский Константиновского района, станице Маркинская Цимлянского района и поселке Матвеев Курган.Отключение ТВ и радио 24 апреля произойдет в станице Обливская и хуторах Сухой Лог Верхнедонского района и Хуторском Зимовниковского района.С перебоями 25 апреля столкнутся жителя хутора Хуторской Зимовниковского района и сельского поселения Чирский Советского района.Также 26 апреля сигнал пропадет в поселке Знаменка Морозовского района и слободе Титовка Миллеровского района.В субботу, 27 апреля, вещание прервется в поселке Войково Тарасовского района.Временные неудобства связаны с профилактическими и другими плановыми работами на станциях.