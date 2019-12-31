В нескольких районах Ростова в ближайшие дни не будет света



Ростовчане в нескольких районах города останутся без света в ближайшие дни. Об отключениях сообщает Донэнерго.



Так, 10 января на два часа электроэнергию отключат на улице Пушкинской в домах с 104 по 106 и № 114, а также на улице М. Горького в домах с 130 по 132.



Кроме того, 10 января с 10 утра до 17 часов света не будет на улицах:

- 1-я Краснодарская 86А, 86/1, 86, 90/5, 90/6, 90/1, 90/4, 90, 45-65, 48А, 45/40;

- Прогрессивная, 18;

- просп. Коммунистический в домах с 3 по 7 и №№ 7/4, 3/2;

- Тружеников в домах с 28 по 34.



С 13 по 17 января с 9 утра до 17 часов электроэнергию будут отключать на улицах:

- Тружеников № 28 и в домах с 32 по 34;

- 1-й Краснодарской 86А, 86/1, 86;

- просп. Коммунистическом в домах с 3 по 5 и №№ 3/2, 7/4.

- 30-летия Октября в домах с 219 по 273 и с 314 по 344;

- Пескова в домах с 194 по 204;

- 1-я Краснодарская 90/5, 90/6, 90/1, 90/4, 90, 45-65, 48А, 45/40;

- Прогрессивная, 18.



15 января с 5 утра до 20 часов электричество отключат на улице 3-я Ноябрьская в домах с 1 по 21 и с 2 по 28, а также на Курской, 4.



Как пояснили в энергоснабжающей организации, отключение проводится из-за технических работ.