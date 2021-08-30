В некоторых районах Ростовской области пройдут ливни с грозами

В некоторых районах донского региона снова пройдут ливни с грозами. Комплекс неблагоприятных погодных явлений ожидается 1 сентября в северной части области.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в этот день будет идти кратковременный дождь. При этом часть области накроет грозовой фронт: пройдут обильные осадки с градом.Помимо всего, прогнозируют сильный ветер. Порывы воздушных масс будут достигать 18 метров в секунду (65 километров в час).Несмотря на дождь, в регионе будет тепло. Днем воздух прогреется до +29, а ночью - до +18.Фото: amarok-man.livejournal.com