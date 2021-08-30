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В некоторых районах Ростовской области пройдут ливни с грозами

В некоторых районах Ростовской области пройдут ливни с грозами
В некоторых районах донского региона снова пройдут ливни с грозами. Комплекс неблагоприятных погодных явлений ожидается 1 сентября в северной части области.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в этот день будет идти кратковременный дождь. При этом часть области накроет грозовой фронт: пройдут обильные осадки с градом.

Помимо всего, прогнозируют сильный ветер. Порывы воздушных масс будут достигать 18 метров в секунду (65 километров в час).
Несмотря на дождь, в регионе будет тепло. Днем воздух прогреется до +29, а ночью - до +18.

Фото: amarok-man.livejournal.com

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