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Живым нашли пропавшего без вести 41-летнего жителя Шахт. О том, где находится Алексей Гринчук, ничего не было известно с 11 сентября.Мужчина проживает в поселке Рабочем. Он работает на швейной фабрике. В тот день он ушел из дома и не вернулся. Его сестра Ирина сразу же начала поиски. Она искала брата по улицам города и обзванивала его знакомых. Затем она обратилась за помощью в полицию. Позднее к поискам присоединились волонтёры.Только в конце ноября стало известно, что Алексея удалось отыскать живым. Где он находился все это время, не раскрывается.