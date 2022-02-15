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В Морозовске отправили в СИЗО мужчину, жестоко избившего полицейского

В Морозовске отправили в СИЗО мужчину, жестоко избившего полицейского

В Морозовске мужчину, избившего до полусмерти полицейского, отправили в СИЗО. 36-летний Александр Савицкий пробудет под стражей до середины апреля.

Потасовка, после которой сотрудник МВД попал в реанимацию, произошла 12 февраля. В тот день начальник паспортного стола Денис Я. не работд. Он пришел в кафе «Эллада» на улице Коммунистической. Через некоторое время на полицейского набросился с кулаками мужчина, который арендовал это помещение. Он жестоко избил правоохранителя и перебросил его через бедро. При падении последний сильно ударился головой о кафель на полу.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации в коме, за жизнь 33-летнего сотрудника МВД борются врачи.

Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Фото: соцсети.
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