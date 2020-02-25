В конце недели тысячи ростовчан останутся без света
В Ростове в конце рабочей недели в сотнях домах местных жителей отключат электроэнергию.
Так, электричества не будет 27 февраля с 9 утра до 16 часов на улицах:
- Муравьева в домах с 1 по 29 и с 2 по 26;
- Яровой в домах с 1 по 9 и с 2 по 8;
- Текучёва в домах с 2 по 16;
- 9-я улица в домах с 1 по 25 и с 2 по 24;
- Балочной в домах с 5 по 27;
- Озимый в домах с 2 по 4;
- Пестеля в домах с 25 по 53 и с 26 по 52;
- Бондаренко в домах с 3 по 9.
27 и 28 февраля с 9 утра до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:
- 19-я Линия в домах с 11 по 53 и с 14 по 58;
- Мясникова в домах с 24 по 40;
- 17-я линия в домах с 24 по 76 и с 25 по 87;
- 1-й Пролетарской в домах с 24 по 38 и с 27 по 41;
- Листопадова в домах с 22 по 30 и с 31 по 47.
28 февраля, в пятницу, с 9 утра до 17 часов коммунальные неудобства коснутся жителей улиц:
- 30-летия Октября домов с 105 по 293, с 168 по 352 и №№ 289а, 289б, 344а, 344б, 348а;
- Задонской домов с 29 по 125, с 139 по 267 и №№ 173а, 176, 16, 58-64;
- Пескова домов с 186 по 204, 200а, 202а, 202д;
- Учебной домов с 1 по 29;
- 19-й Линии домов с 11 по 25 и с 14 по 34;
- Мясникова домов с 24 по 28.
В этот же день с 9 утра до 16 часов света не будет на улицах:
- Очаковской в домах с 25 по 61 и с 28 по 56;
- Красных Зорь в домах с 105 по 139 и с 110 по 136;
- Крепостной в домах с 13 по 59, с 24 по 64 и №№ 30/30, 43/98;
- Социалистической в домах с 186 по 200 и с 185 по 193;
- Петровской в домах с 59 по 75 и с 84 по 100;
- Седова в домах с 18 по 60 и с 101 по 151;
- Журавлёва в домах с 2 по 14 и с 5 по 9;
- Крепостной в домах с 1 по 13 и с 10 по 20;
- Н. Бульварной в домах с 20 по 26 и с 41 по 83.
Также в пятницу на три часа, с 13:00 до 16:00, электричество отключат на улицах:
- Казахская №№ 80/1, 82/1 и в домах с 109 по 149;
- Обском в домах с 1 по 3, 7/2 и с 2 по 4;
- Цветочной в домах с 2 по 34 и с 1 по 21;
- Мариупольском в домах с 1 по 13 и с 2 по 10;
- Вятской 27, 29.
В субботу, 29 февраля, с 12 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:
- М. Горького №№ 268, 270, 272, 274, 295;
- проспект Театральный № 48;
- Каяне в домах с 11 по 13.
Причиной отключения света станут профилактические работы на трансформаторных подстанциях.