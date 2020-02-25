В конце недели тысячи ростовчан останутся без света



В Ростове в конце рабочей недели в сотнях домах местных жителей отключат электроэнергию.



Так, электричества не будет 27 февраля с 9 утра до 16 часов на улицах:

- Муравьева в домах с 1 по 29 и с 2 по 26;

- Яровой в домах с 1 по 9 и с 2 по 8;

- Текучёва в домах с 2 по 16;

- 9-я улица в домах с 1 по 25 и с 2 по 24;

- Балочной в домах с 5 по 27;

- Озимый в домах с 2 по 4;

- Пестеля в домах с 25 по 53 и с 26 по 52;

- Бондаренко в домах с 3 по 9.



27 и 28 февраля с 9 утра до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- 19-я Линия в домах с 11 по 53 и с 14 по 58;

- Мясникова в домах с 24 по 40;

- 17-я линия в домах с 24 по 76 и с 25 по 87;

- 1-й Пролетарской в домах с 24 по 38 и с 27 по 41;

- Листопадова в домах с 22 по 30 и с 31 по 47.



28 февраля, в пятницу, с 9 утра до 17 часов коммунальные неудобства коснутся жителей улиц:

- 30-летия Октября домов с 105 по 293, с 168 по 352 и №№ 289а, 289б, 344а, 344б, 348а;

- Задонской домов с 29 по 125, с 139 по 267 и №№ 173а, 176, 16, 58-64;

- Пескова домов с 186 по 204, 200а, 202а, 202д;

- Учебной домов с 1 по 29;

- 19-й Линии домов с 11 по 25 и с 14 по 34;

- Мясникова домов с 24 по 28.



В этот же день с 9 утра до 16 часов света не будет на улицах:

- Очаковской в домах с 25 по 61 и с 28 по 56;

- Красных Зорь в домах с 105 по 139 и с 110 по 136;

- Крепостной в домах с 13 по 59, с 24 по 64 и №№ 30/30, 43/98;

- Социалистической в домах с 186 по 200 и с 185 по 193;

- Петровской в домах с 59 по 75 и с 84 по 100;

- Седова в домах с 18 по 60 и с 101 по 151;

- Журавлёва в домах с 2 по 14 и с 5 по 9;

- Крепостной в домах с 1 по 13 и с 10 по 20;

- Н. Бульварной в домах с 20 по 26 и с 41 по 83.



Также в пятницу на три часа, с 13:00 до 16:00, электричество отключат на улицах:

- Казахская №№ 80/1, 82/1 и в домах с 109 по 149;

- Обском в домах с 1 по 3, 7/2 и с 2 по 4;

- Цветочной в домах с 2 по 34 и с 1 по 21;

- Мариупольском в домах с 1 по 13 и с 2 по 10;

- Вятской 27, 29.



В субботу, 29 февраля, с 12 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- М. Горького №№ 268, 270, 272, 274, 295;

- проспект Театральный № 48;

- Каяне в домах с 11 по 13.



Причиной отключения света станут профилактические работы на трансформаторных подстанциях.