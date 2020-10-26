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В Батайске заключенным пытались передать наркотики и мобильные телефоны

В Батайске заключенным пытались передать наркотики и мобильные телефоны
В Батайске была зафиксирована попытка передать «запрещенку» в колонию заключенным. Происшествие случилось 25 октября в исправительной колонии № 15.

При обходе территории сотрудник режимного учреждения нашёл выброшенный сверток. Предположительно, в нём находились наркотические вещества. Личность преступника пока не установлена.

- По данному факту проводится проверка, материалы которой будут направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

Неделей ранее в исправительное учреждение также пытались передать запрещённые предметы. В колонию-поселение № 8 поселка Садковского на свидание с осуждённым приехал 31-летний мужчина. При досмотре его автомобиля сотрудники обнаружили в багажнике восемь сотовых телефонов и зарядные устройства к ним.

Телефоны у нарушителя изъяли, а информацию о ЧП направили в ОМВД Веселовского района для проверки на предмет причастности мужчины к другим преступлениям. Материалы об административном правонарушении направлены в мировой суд Веселовского района Ростовской области.

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