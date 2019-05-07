В Каменском районе на два дня объявили траур по погибшим при взрыве в жилом доме



В Каменском районе объявлен траур по людям, погибшим при взрыве газа в двухэтажном доме. Такая информация размещена на сайте районной администрации. Траур по 29-летнему Валерию Б. и 8-летней девочке продлится с 13 по 14 мая.



Напомним, инцидент произошёл 12 мая в посёлке Чистоозёрном. По предварительным данным, из-за взрыва бытового газа у дома № 35 по улице Ленина обрушились кровля и часть конструкций. Под завалами было найдено тело молодого человека — он скончался на месте от полученных травм.



Пострадавшая 8-летняя девочка умерла по пути в больницу в машине скорой помощи. Сейчас ещё два человека находятся в медицинском учреждении.