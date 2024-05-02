В Ростове скончался боец поп-ММА Александр Коломыцев

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В Ростове скончался чемпион Гран-при Hardcore в супертяжёлом весе Александр Коломыцев. Об этом сообщил cоведущий Hardcore Эдуард Германский.Предварительной причиной смерти стала остановка сердца.- Связывались с ним всегда напрямую, без менеджеров. Трубки не берёт, и парни из Ростова сказали, что остановка сердца… Светлая тебе память, Саня! Ты был достойным человеком, - написал Эдуард в социальных сетях.Отметим, что Александр Коломыцев провел четыре боя в поп-ММА. Мужчина ни разу не проиграл.