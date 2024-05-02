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Появились подробности зверского убийства бизнесменов из Ростовской области

Появились подробности зверского убийства бизнесменов из Ростовской области

Появились подробности зверского убийства бизнесменов из Ростовской области. Происшествие случилось 19 апреля в Волгодонском районе. Об этом сообщил портал DonDay с ссылкой на источник.

По информации портала, предприниматель Иван Будз вместе с подчиненным Николаем Плотниковым поехал на встречу к хутору Калинину. Там их ждали двое знакомых, с которыми они планировали обсудить вопросы, касающиеся бизнеса. Однако во время разговора мужчины напали на 54-летнего Ивана и 47-летнего Николая.

- Предварительно, Плотникова взяли на удушающий, а затем несколько раз ударили ножом. С Будзом обошлись гораздо бесчеловечнее — ему отрубили голову топором. После убийства ее закопали. Оба тела сожгли, - сообщил источник DonDay.

Предпринимателей несколько дней не было дома, их семьи забили тревогу. Отыскать мужчин не получилось. Удалось найти лишь их останки благодаря местным жителям. Случайный прохожий заметил человеческие кости в овраге у Донского магистрального канала. Во время обследования местности в земле была обнаружена отрубленная голова.

Вскоре полицейскими были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались знакомые предпринимателей — Сергей Качан и Эдуард Рудаев. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Обоим была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: Ростов ру
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