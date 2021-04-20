В Каменске у здания МФЦ упал огромный тополь
В Каменске-Шахтинском рядом со зданием МФЦ упало старое дерево. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото ЧП 22 апреля.
На снимках видно, что огромный тополь обрушился среди жилых пятиэтажек на улице Украинской. Рядом в этот момент могли проходить люди, в том числе и дети. По словам самих горожан, таких деревьев, которые вот-вот упадут, в Каменске очень много.
Что стало причиной ЧП, точно неизвестно. Вряд ли небольшой ветер (около 5 метров в секунду) мог снести дерево. Даже если учесть, что ствол был старым и сухим.
Пару дней назад, 20 апреля, в Каменске-Шахтинском тоже упало дерево. Тогда в результате ЧП пострадала припаркованная иномарка. У машины помяло крышу и бампер. Кроме того, оказалась повреждена левая часть пассажирской двери.