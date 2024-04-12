В Каменске-Шахтинском до сих не отключили отопление в домах

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Жители Каменска-Шахтинского призвали отключить отопление в домах. Свое обращение они опубликовали в социальных сетях 12 апреля.- До каких пор будут отапливать дома, когда на улице 27 градусов тепла? Сколько мы должны платить за отопление? — написала местная жительница.Стремительное потепление в Донском регионе побудило людей попросить местные власти отключить отопление раньше срока. То, что столбик термометра поднялся до +25 градусов, стало веской причиной для досрочного завершения отопительного сезона.Поэтому многие муниципалитеты отключили батареи с 6 апреля. Отопительный сезон завершился в Егорлыкском районе и Ростове. После 8 апреля отопление отключили в Батайске, Донецке, Новочеркасске, Шахтах, Боковском, Веселовском, Мясниковском, Сальском и Усть-Донецком районах.Однако местные власти Каменска-Шахтинского не спешат следовать примеру других муниципалитетов. Люди требуют прекратить подачу тепла в их квартиры.