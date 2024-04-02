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Сити-менеджер предложил проголосовать за отключение отопления в Ростове

Сити-менеджер предложил проголосовать за отключение отопления в Ростове
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко запустил голосование о том, когда нужно завершить отопительный сезон. Ранее местные жители предлагали отключить отопление раньше из-за теплой погоды.

Сити-менеджер предложил два варианта: отключить отопление с 8 апреля или с 15. Однако, в случае резкого похолодания снова включить коммуникацию не получится. Для перезапуска системы теплоснабжения потребуется не менее двух недель.

Температуру теплоносителя в сетях уже снизили с 90 до 70 градусов. По словам Алексея Логвиненко, дальнейшее понижение невозможно, потому что снизится и температура воды: она будет ниже положенных 65 градусов.

Обычно отопительный сезон завершают после 15 апреля, в это время температура не опускается ниже +8 градусов. Однако в 2024 году в первую неделю апреля температура поднялась до +20 градусов, из-за чего горожане просят отключить отопление раньше.
Фото: Ростов ру
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